Bacak reflüsü hastalığı nasıl tedavi edilir?

BACAK REFLÜSÜ

Sağlıklı bacak venlerinin içindeki tek yönlü çalışan kapakçıklar açılıp kapanarak, kirli kanın ayaklardan kalbe geri taşınmasını sağlıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, ven kapakçıkları bozulduğunda, aşağıdan-yukarıya doğru olması gereken bu yolculuğun yön değiştirdiğini ve yukarıdan-aşağıya, ayaklara doğru bir geri-kaçırma başladığını söylüyor.Venöz reflünün ilk belirtisi diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödemdir. Akşamları çıkarttığımız çoraplarımızın lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesidir. Hastalık ilerledikçe bacaklarda aslında hiç olmaması, gelişmemesi gereken damarlar görülmeye başlar. Önce 1-3 mm çapında, örümcek ayağı veya ağaç kökü manzarasında mavi-yeşil-kırmızı kılcal damarlar belirir. Tedavi edilmeden geçen süre, bu kılcal damarların çaplarını ve sayılarını artırırken, renklerini koyulaştırır. Cilt altında büyük, venöz pake denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarlar ortaya çıkar. Hastalığın son aşamalarında ciltte renk değişiklikleri ve bilek düzeyinde gelişip aylarca iyileşmeyen yaralar belirir. Tüm bu görsel belirtilere varis denir.

BACAK REFLÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sabahtan akşama doğru artan karakterde, ayak tabanından dize doğru, adeta bir çizme tarzında, yanma-yorgunluk-ağrı hissi; diz altında, bacağın iç yanında, kaşıntı; hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda kramplar; akşamları uykuya dalınmadan önce geçen sürede, ayakları yorgandan dışarı uzatıp serinletme veya germe veya altına yastık koyma arzusudur.

BU HASTALIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Ailede bu hastalık olması, hormonal bozukluklar veya hormon içeren ilaçlar kullanılması, uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren bir yaşam tarzı, hamilelik, aşırı kilo, uzun süreli güneş banyoları, sauna, kaplıca, topuklu ayakkabılar, bacakta bölgesel veya genel ısı-basınç uygulamasını gerektiren kozmetik yaklaşımlar bacaktaki reflünün ortaya çıkmasına yol açar.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

1-5 mm çapında gözle görünen kılcal damarların tedavisinde çok ince iğnelerle bu damarların içine, karbondioksit ve oksijenle karıştırılıp köpüklü bir hale getirilen ilaç enjekte edilir. Yüzeyel köpük skleroterapi adı verilen bu yöntem ile damar büzüştürülür ve vücut tarafından tamamen emilip yok edilmesi sağlanır. Emilim süreci sonunda hiçbir iz kalmaz. Bacaktaki kılcal damarların yoğunluğuna göre bir veya birkaç seansta tüm istenmeyen yüzeyel damarlar yok edilir. Bacaklardaki kılcal damarların tedavisinde kullanılan lazer cihazları ise, çoğunlukla kalıcı yanık izlerine yol açtıkları için henüz idealden uzaktırlar.5 mm’den büyük olarak görünen damarların tedavisinde ise lokal anestezi altında, damarın görüldüğü hat boyunca, belli aralıklarla 1 mm çapında minik kesiler yapılır. Bu kesiler içinden uzatılan, dantel tığ’ı benzeri bir alet ile venöz pake denen bu damarlar vücuttan uzaklaştırılır. Kesiler çok küçük oldukları için dikiş ile tamiri gerektirmez ve süratle iyileşirler.Bacağımızın derinlerinde yer alan ve gözle görünmeyen toplardamarların ciddi reflüsünde farklı yöntem uygulanır. Büyük ve küçük Safen veni diye adlandırılan bu venlerdeki reflü durumunda, yüzeyde gözle görünen damarların tedavisi ikinci plana bırakılmalı, öncelik bunlara verilmelidir. Buna ‘buzdağı fenomeni’ diye hitap etmek olasıdır. Zira esas sorun bacağın derinliklerindeyken yüzeye kafa yormak, çözümden uzaklaşmaktır. Büyük veya küçük Safen veninde reflü olduğunda bunları devre dışı bırakmak ve hastalık nedeniyle yerine getiremedikleri işlevi, bacakta yer alan çok sayıdaki toplardamardan, sağlıklı olanların üstlenmesini sağlamak gerekir.