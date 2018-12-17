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Bacağına demir çubuk saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'ndeki bir evin çatısından atlarken bacağına demir çubuk saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:14
Bacağına demir çubuk saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Marmaris'te, sol arka bacağına, bahçe duvarı üzerindeki demir çubuk saplanan sokak kedisini, itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Bugün öğlen saatlerinde, Armutalan Mahallesi, 517 Sokak'taki bir evin çatısından atlayan sokak kedisinin sol arka bacağına, bahçe duvarı üzerindeki paslı demir çubuk saplandı. Acı içinde kıvranan kediyi farkeden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kediyi uzun uğraşlar sonucunda kurtardı. Tedavisi için Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kedi, ameliyata alındı. Çok kan kaybettiği için yaşamsal fonksiyonları zayıflayan kedi, burada yapılan müdahale ile kendine geldi. Bacağına 9 dikiş atılan kedinin tedavisine bir süre devam edileceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri Bora Deveci, "Kedinin şu an yaşamsal forksiyonları düzgün işliyor. Ancak ilk 24 saat kritik süreç. Bu sürenin sonunda kesin sonuç belli olur" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:14
  1. Marmaris
  2. yaralı kedi
  3. bacağına demir saplanan kedi
  4. kurtarma operasyonu

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