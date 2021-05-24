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Aktüel Babıali’nin bilge kalemi Akif Emre dualarla anılıyor
Aktüel

Babıali’nin bilge kalemi Akif Emre dualarla anılıyor

Ümmet coğrafyacısı” olarak anılan, entelektüel birikimiyle Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına derin iz bırakan, Babıali’nin bilge kalemi Akif Emre, vefatının dördüncü yılında dualarla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:11:00 -
Babıali’nin bilge kalemi Akif Emre dualarla anılıyor

Gündeminde her daim İslam coğrafyası olan Akif Emre’nin ani vedası, sadece Türkiye değil Lahor’dan Üsküp’e, Bakü’den Gırnata’ya, Kudüs’ten Saraybosna’ya, Kabil’den İslamabad’a kadar kendisini tanıyanları derin bir üzüntüye gark etti. 1988-1991 yıllarında İngiltere’ye giden Emre, Londra’da Tottenham College of Technology’de okutmanlık yaptı. İngiltere’de İslam dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelen Emre, burada kurulan Association of Muslim Writers’ın (Müslüman Yazarlar Birliği) kurucuları arasında yer aldı.

Bu tarihten itibaren gazeteciliğe adım atan Emre, İslam şehirleriyle ilgili belgesel serisinde Kudüs, Kırım, Üsküp, Selanik, Bosna - Hersek gibi Osmanlı şehirlerinde Osmanlı ve İslam’ın izini aradı. Türkiye’de son 30 yılda gazetecilik ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri ile yerli düşüncenin gelişimine çok önemli katkılarda bulunan Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etti.

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