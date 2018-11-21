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Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

- Milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağ uyluk arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
Babel'den Beşiktaş'a kötü haber


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya ile yaptığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Babel'in, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale zarında mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
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