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Aktüel

Bab’da terör eylemi engellendi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:58:29 -
Bab’da terör eylemi engellendi

BAB (AA) - Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba, Bab Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenerek imha edildi.

Suriye’nin Haleb ili Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba, Bab Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu tespit edildi.

Bab’ın Ebu Eyyup El Ensari Mahallesi'nde, Selam Hastanesi yanına park edilen binek araca bomba tuzağı yerleştirildiği görüldü.

Mahallenin güvenliği sağlandıktan sonra bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Bomba imha uzmanları, araca yerleştirilen bombayı etkisiz hale getirerek terör eylemini engelledi.

Emniyet güçleri, patlayıcının terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab ilçe merkezinde dün gece tuzaklanan mazot tankeri patlamış, patlamanın etkisiyle birçok mazot tankeri yanmıştı.

Ayrıca sabah saatlerinde Azez'de polis nakil aracına yerleştirilen bomba patlamış, 16 polis yaralanmıştı.

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan 23 Şubat 2016'da kurtarılmıştı.

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