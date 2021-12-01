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Gündem Babasının darp ettiği bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor
Gündem

Babasının darp ettiği bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

Gaziantep'te cani babası tarafından dövülen 2 aylık bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bebeğin doktoru İsmail Demir, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:24:00 -
Babasının darp ettiği bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, babası Yunus Göç tarafından dövülen bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Demir, “Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.

'Yoğun bakımdan çıkarılabilecek durumda değil'

Şiddet mağduru bebeğin annesi tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu” diye konuştu.

2 aylık bebek, gördüğü şiddetin ardından hayati tehlike riskiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yunus Göç ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan dün tutuklanmıştı.

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