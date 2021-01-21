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Yerel Babasını gaspetti 5 yıl hapis yedi
Yerel

Babasını gaspetti 5 yıl hapis yedi

Adana’da ölümle tehdit ettiği babasının parasını zorla aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, “nitelikli yağma” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:16:00 -
Babasını gaspetti 5 yıl hapis yedi

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki babası Z.M’ye bıçakla saldırarak ölümle tehdit ettiğini, babasının parasını zorla aldığını ve sanığın benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek üzerine atılı “nitelikli yağma” suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık suçlamaları kabul etmezken, mahkeme 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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