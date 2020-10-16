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Aktüel Babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Aktüel

Babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:14:51 -
Babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, uyurken çıkardığı seslerden rahatsız olduğu babasının döverek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan O.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından O.Ç. hakkında, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 14 Şubat'ta oğlu tarafından darbedilip yaralı halde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen A.Ç'nin yaklaşık 6 ay yoğun bakımda kaldığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Baba A.Ç'nin olay gecesi oğlundan kendisini lavaboya götürmesini istediği aktarılan iddianamede, sanığın babasını lavaboya götürdükten sonra yatağına yatırdığı, çeşitli sesler çıkarması üzerine de "Sessiz ol uyuyamıyorum" diyerek babasını darbettiği bilgisine yer verildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık ise genel olarak agresif biri olduğunu belirterek, olay anını hatırlamadığını öne sürdü.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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