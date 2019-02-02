Babası üç aydır arıyordu! Suriyeli kız Afyonkarahisar'da evli çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriyeli Ahmet Gadban’ın 3 ay önce kaybolan kızı Busme Gadban'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz bir araştırma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.

Suriyeli Ahmed Gadban, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz bir çalışma sonucu kızı Busme Gadban’ın bulunmasından dolayı bir hayli mutlu olurken görevlilere teşekkürlerini ifade etti.

Mutlu haberi alan baba gözyaşları döktü

Suriyeli Busme Gadban’ın 13 Kasım 2018 Pazar günü Bekirağa Mahallesi Hacı Ahmet Caddesindeki evinden çıkıp bir daha dönmediği belirtilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen titiz bir çalışma sonucunda Busme Gadbar'ın Afyonkarahisar’da bir kişi ile evlendiği ve sağlığının yerinde olduğu haberini alan baba Gadban mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.