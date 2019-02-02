0553 313 94 23

Babası üç aydır arıyordu! Suriyeli kız Afyonkarahisar'da evli çıktı

Suriyeli bir babanın 3 aydır aradığı kızı, emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Afyonkarahisar'da bulundu. Genç kızın Afyonkarahisar'da bir kişi ile evlendiği öğrenilirken baba, kızı bulunduğu için mutluluk gözyaşlarına engel olamadı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:03
Babası üç aydır arıyordu! Suriyeli kız Afyonkarahisar'da evli çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriyeli Ahmet Gadban’ın 3 ay önce kaybolan kızı Busme Gadban'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz bir araştırma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.

Suriyeli Ahmed Gadban, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz bir çalışma sonucu kızı Busme Gadban’ın bulunmasından dolayı bir hayli mutlu olurken görevlilere teşekkürlerini ifade etti.

Mutlu haberi alan baba gözyaşları döktü

Suriyeli Busme Gadban’ın 13 Kasım 2018 Pazar günü Bekirağa Mahallesi Hacı Ahmet Caddesindeki evinden çıkıp bir daha dönmediği belirtilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen titiz bir çalışma sonucunda Busme Gadbar'ın Afyonkarahisar’da bir kişi ile evlendiği ve sağlığının yerinde olduğu haberini alan baba Gadban mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:03
  1. Afyon
  2. Busme Gadban
  3. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    1. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    4. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    5. Mendi'nin acı günü
    6. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    7. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    9. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    10. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    11. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    12. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    13. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    14. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    15. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    16. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    17. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    18. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    19. Benzinlikteki kaza anı güvenlik..
    20. O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol..
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi