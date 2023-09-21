Babası Özgür Özel’e sitem etmiş! Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?

CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim sürecinde Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

Değişimcilerin adayı olarak yola çıkan Özel, adaylığını açıklar açıklamaz il kongrelerine ve TV programlarına katılıyor.

Özel, bu kapsamda Sözcü'yü ziyaret etti.

Gazetenin yönetim kadrosu ve çalışanlarla sohbet eden Özel, adaylık için yola çıkmasında kendisini cesaretlendiren nedenleri açıkladı.

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Babasının, kendisinin ve kızının arkadaş gruplarını üzerinden 3 farklı kuşağı temsil ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?"

“Beni sırtımdan iten üç grup var. Babamın arkadaş grubu. Kendi arkadaş grubum. Kızımın arkadaş grubu.

Babamınkiler 80 yaşında, ‘Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?' diyorlar.