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Dünya Babası gözaltına alınan Filistinli çocuğun son sözü yürekleri sızlattı
Dünya

Babası gözaltına alınan Filistinli çocuğun son sözü yürekleri sızlattı

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail, hukuksuz gözaltılarını sürdürürken İsrail güçleri tarafından bir babanın gözaltına alındığı sırada küçük kızının sorduğu soru izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 21:08:00 - 2021-05-08 21:35:12

Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.

İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. Filistinli aktivisitler, işgal altındaki Kudüs’ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçlerinin, Cihad Qus adlı Filistinliyi 3 haftadır şehirde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına almak için bir eve baskın yaptığı ana ilişkin bir görüntü yayınladı.

Filistinli çocuğun yürek sızlatan sorusu

Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı. Görüntülerde küçük çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyulurken, Filistinli babanın da kızının sorusuna gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.

Babası gözaltına alındı

Daha sonra ise İsrail güçleri, Qus’u gözaltına alarak evden çıkardı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün çeşitli mahallelerinde en az 13 Filistinliyi, 3 haftadır yaşanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alıyor.

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