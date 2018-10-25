Babalar ve evlatlar
Evlatlar babaları hakkında ne düşünür, gelin bakalım...25 Ekim 2018 Perşembe 18:34
Her yaşta hep aynı kanaate mi sahiptir. Ne gezer.. Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu gibi, babaların çocukları üzerindeki "güzelliği" de değişime uğruyor. Bu öyle bir değişim ki, inanılır gibi değil ama, yıllarca pek çok kanaat değişikliğine uğrasa da başladığı noktaya dönüyor.
Bakın nasıl başlıyor, nasıl bitiyor:
6 yaşında: Babam her şeyi biliyor
10 yaşında: Babam çok şey biliyor
15 yaşında: Ben de babam kadar biliyorum
20 yaşında: Şu muhakkak ki babamın öyle fazla şey bildiği yok
30 yaşında: Bir kere de babamın fikrini sorsam fena olmayacak
40 yaşında: Ne de olsa babam her şeyi biliyor
50 yaşında: Babam her şeyi biliyor
60 yaşında: Ah babam hayatta olsaydı kendisine danışabilseydim.
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