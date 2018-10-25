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Babalar ve evlatlar

Evlatlar babaları hakkında ne düşünür, gelin bakalım...

25 Ekim 2018 Perşembe 18:34
Babalar ve evlatlar

Her yaşta hep aynı kanaate mi sahiptir. Ne gezer.. Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu gibi, babaların çocukları üzerindeki "güzelliği" de değişime uğruyor. Bu öyle bir değişim ki, inanılır gibi değil ama, yıllarca pek çok kanaat değişikliğine uğrasa da başladığı noktaya dönüyor.

Bakın nasıl başlıyor, nasıl bitiyor:

6 yaşında: Babam her şeyi biliyor

10 yaşında: Babam çok şey biliyor

15 yaşında: Ben de babam kadar biliyorum

20 yaşında: Şu muhakkak ki babamın öyle fazla şey bildiği yok

30 yaşında: Bir kere de babamın fikrini sorsam fena olmayacak

40 yaşında: Ne de olsa babam her şeyi biliyor

50 yaşında: Babam her şeyi biliyor

60 yaşında: Ah babam hayatta olsaydı kendisine danışabilseydim.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:34
  1. baba
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