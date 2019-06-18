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Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu

MediaMarkt Türkiye'nin açıkladığı verilere göre, tüketicilerin bu özel günlerde en çok tercih ettiği ürünler akıllı cep telefonları ve kişisel bakım ürünleri oldu

18 Haziran 2019 Salı 11:30
Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, aynı günlere denk gelen Babalar Günü ve karne gününde Türkiye'deki teknolojiseverlerin en çok satın aldığı ürünleri açıkladı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, bu yıl karnelerin alındığı hafta sonuna denk gelen Babalar Günü için babalara ve karnelerini alan öğrencilere özel kampanyalar hazırladı.

Hareketli geçen hafta sonunun ardından en çok tercih edilen ürünleri açıklayan MediaMarkt, listenin ilk 10'unda akıllı cep telefonları ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığını duyurdu.

MediaMarkt'a göre, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün, açık ara farkla Samsung Galaxy A20 oldu. İlk sırada yer alan akıllı telefonu ise Oral-B’nin şarjlı diş fırçası ve hemen ardından gelen Philips’in erkek bakım kiti izledi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ürünler ise Samsung ve Huawei marka akıllı telefonlar olarak belirlendi.

MediaMarkt Türkiye'nin en çok satış yaptığı ürünler; aynı zamanda en avantajlı fırsatları sunduğu ürünlerle de paralel ilerliyor. MediaMarkt, bu iki özel tarih için günler önce başlattığı kampanyasıyla özellikle cep telefonlarında "çarpıcı" kampanyalar düzenlemiş, Samsung Galaxy A20 cep telefonu satın alan müşterilerine başka bir ürün de almaları halinde 200 TL ayrı bir indirim hakkı da tanımlamıştı. Kampanyalara ek olarak MediaMarkt’ın 12 aya varan taksit imkanının da satışlarda etkili olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:30
  1. babalar günü
  2. MediaMarkt

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