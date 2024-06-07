Babalar Günü ne zaman? 2024 Babalar Günü hangi gün?

Kimisi için vazgeçilmez bir gün, kimisi içinse kapitalist sistemin bir parçası... Düşünce ne olursa olsun, amaç ortak paydada buluşuyor, "değerli hissettirmek."

Öncelikle sadece bir gün değil, her gün babalarımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Özel bir tarihe indirgemek yerine her gün değerli hissettirmeli, bir sebebe ihtiyaç duymadan "görünce aklıma sen geldin" diyerek hediye alabilmeliyiz. Gönüllerini hoş etmeli, kalplerini kırmamalıyız.

Ayette de buyrulduğu gibi, "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle." (İsra/23)

Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Bizce babalar gününün özel bir tarihi yok. İstediğiniz her gün kutlayabilirsiniz. Maksat büyük hediyeler almak da değil, paha biçilmeyen tek hediye ince düşünülmüş, manevi hediyelerdir.

Arkamızda dağ gibi duran babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

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Hastalandığımızda sabaha kadar başımızda bekleyen babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Bize kızsalar da kırılsalar da küsemeyen, her koşulda yanımızda olan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Çocuklarını okutabilmek için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Annesinin, eşinin, kızlarının değerini bilen tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Ve en çok da..

Evladını kaybeden tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Dipnot: Bu özel günü kutlarken babalarını kaybeden çocukları da unutmayalım. Kendi babamızı mutlu etmek isterken başkalarını incitmeyelim. Babalar Gününü sosyal medyada paylaşarak değil, babamıza sarılarak kutlayalım.