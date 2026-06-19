Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri ZUBİZU’da

Sadakat programı uygulaması ZUBİZU, Babalar Günü öncesinde farklı kategorilerdeki kampanyaları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Moda ve aksesuardan günlük yaşamı tamamlayan alternatiflere, deneyim odaklı seçeneklerden seyahat fırsatlarına kadar mobil uygulamada yer alan birçok kategorideki kampanyalar, bu özel gün için hediye seçimini kolaylaştırıyor.

Farklı ilgi alanlarına hitap eden kampanyalar tek platformda

ZUBİZU uygulamasında moda, ayakkabı, aksesuar, kişisel bakım, yaşam, otomotiv ve seyahat gibi onlarca kategoride yüzlerce fırsat yer alıyor. Kullanıcılar, Babalar Günü için klasik hediye alternatiflerinin yanı sıra farklı ilgi alanlarına hitap eden seçeneklere de avantajlı koşullarla ulaşabiliyor.

Giyim ve günlük kullanıma yönelik seçimler Babalar Günü’nde öne çıkıyor

Babalar Günü için hediye hazırlıklarında giyim, ayakkabı, saat ve aksesuar gibi ürün grupları öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor. Farklı tarzlara ve ihtiyaçlara hitap eden fırsatlar sayesinde ZUBİZU üyeleri, babaları için hem işlevsel hem de uzun süre kullanılabilecek seçenekleri bir arada bulabiliyor.

Deneyim odaklı alternatiflere ilgi artıyor

Seyahat, araç kiralama, yeme-içme ve yaşam kategorilerindeki kampanyalar da Babalar Günü döneminde öne çıkıyor. Kullanıcılar bu fırsatlarla yalnızca bir hediyeye değil, ailece birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri deneyim alternatiflerine de ulaşabiliyor.

5 milyonu aşkın üyesine yüzlerce markada ayrıcalıklar sağlayan ZUBİZU, Babalar Günü’nde de kullanıcılarını farklı kategorilerdeki kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.