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Aktüel Babaeski'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Aktüel

Babaeski'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:56:44 -
Babaeski'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gocuk Burnu Mevkisi'nde 7 metre derinliğindeki su kuyusundan sesler geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuda tilki olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tilkiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuyunun başına kurulan düzenekle bir itfaiye eri kuyuya indi. Boynuna halka geçirilerek yakalanan tilki kuyudan çıkarıldı.

Yaralı olmadığı belirlenen tilki, doğal ortamına salındı.

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