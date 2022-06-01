Babacan'dan 'sınır ötesi operasyon' rahatsızlığı: Bizden randevu isteyip önerilerimizi dinleyeceksiniz

Türkiye'nin hem yurt içi hem de yurt dışında terör örgütlerine karşı operasyonları aralıksız devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden tamamen temizlemek için ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni operasyon sinyali verdi.

Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekat ile geniş alanlar terörden arındırılırken, son operasyon sinyali, hem yurt içi hem de yurt dışındaki siyasilerden tepkiyle karşılık buldu..

Bu tepkilerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan...

Bugün partisinin haftalık basın toplantısında konuşan DEVA Lideri Babacan, sınır ötesi operasyonlarını gündemine aldı.

Operasyonların şimdi yapılmasından rahatsız olduğunu belirten Babacan, hükümeti diğer partilere bilgi vermemekle suçlayıp şu ifadeleri kullandı;

"Neden şimdi gündeme getiriyorsunuz"

"Milli güvenlik meselelerini içerideki sorunları örtmek için araç olarak kullanmayın. Bu operasyonun kapsamı nedir, niye şu anda yapıyorsunuz? Bugüne kadar aklınıza gelmedi de neden bunu şimdi gündeme getiriyorsunuz?

"Siyasi partilere bilgi verin"

Gelin siyasi partileri bu olası operasyon konusunda bilgilendirin. Bunu bilmek bizim hakkımız. Oraya giden askerlerimiz hepimizin evladı. Sorularımıza cevap vermek zorundasınız.

"Bizden randevu alıp önerilerimizi dinleyeceksiniz"

Yapacağınız iş basit; bu operasyonu yürütecek kişiler bizden randevu isteyecek ve bilgi verecekler. Talebimiz çok açık ve net. Bizim görüş ve önerilerimizi de dinlemek zorundalar."