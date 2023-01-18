Babacan’a tepkiler büyüyor! Dokundurmayız

Ali Babacan'ın Bayraktar hakkındaki söylemlerini yorumlayan Gökçek, “Son günlerde dikkat ediyor musunuz Ali Babacan'ın ‘Türklük ifadesi kalksın. Bayraktar gelince dokunacağız' açıklamalarından HDP ağzıyla hareket ettiğini çok rahat görebiliriz. Bugün Bayraktar'dan kim rahatsız diye baksak, PKK, YPG, PYD rahatsız...

BABACAN, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYİ HEDEF ALDI!

Bunların rahatsız olduğu yerde rahatsız olan bir kişi daha var. Kim rahatsız? Ali Babacan... Çok enteresan, bunlarla aynı çizgide yürüyor ve diyor ki ‘ Biz geldiğimiz zaman ona dokunacağız' diyor. 27 tane ayrı ülkeye ihracat yapmış olan bir firmadan Türkiye'nin bir şirketinden bahsediyoruz. Bu 27 tane ülkenin devlet başkanlarının, istihbarat başkanlarının, savunma bakanlarının kafaları hiç çalışmıyor. Gidiyorlar Bayraktar'ı satın alıyorlar, kendi ülkelerini korumak için bundan istifade ediyorlar. Kendi ülkesindeki böyle bir firmaya Babacan kalkıyor, ‘Biz geldiğimiz zaman buna dokunacağız' diyor. Buna dokunmasının tek sebebi olabilir. Ya bir takım dış güçlerle bir arada ve onlarla istişare içerisinde. Ülkenin içerisindeki bu tür milli konuları yok etmek üstüne görevlendirilmiş bir kişi... Ben bir basın mensubu olarak böyle düşünürüm.” ifadelerini kullandı.

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Osman Gökçek, “Sermaye düşmanı, milli yapılan her şeye düşman bunlar. Aslında Babacan'ın hayra vesile olduğu bir konuda oluyor. Hepimiz Bayraktar firmasının geçmişini öğrenebiliyoruz. 1984 yılında kurulmuş bir firma... 1984 yılından beri bir mücadele veriyor. Beğenirsin, beğenmezsin ama 27 tane ülke beğenmiş. 27 tane ülke sadece cumhurbaşkanımıza yakınlığından dolayı uçak alır mı? Böyle bir mantık olabilir mi? Ben bir jest yapayım cumhurbaşkanının yakını olduğu için uçak alayım der mi bir ülke? Şimdi siz hangi ülkenin gidip te bir yakını diye bir ülkenin başkanından, işinize yaramayacak bir şeyi almaya kalkarsınız savunma sanayiinize? Böyle bir mantık olabilir mi? Gurur duyup alkışlaması gerekirken ‘Gelince biz onlara dokunacağız' diyor. İşte amaçları bu... 0.1'lik 0.2'lik oylarıyla bu ülkenin içerisindeki bu yapılan milli işleri engellemek istiyorlar. Engelleyebilecekler mi bunu vatandaşlarımız biliyor.” dedi.