Babacan, Davutoğlu, İmamoğlu derken... "Muharrem İnce beni bazı noktalarda ikna etti!"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından ortaya çıkan yeni siyasi olguları hatırlattı. Yaşanan siyasi hereketliliklerle ilgili bilgi toplamaya çalıştığını belirten Alçı, Ali Babacan hareketinin en çok merak edilen olgu olduğunu belirtti. Lakin Babacan, Ahmet Davutoğlu ve İBB’yi kazanan Ekrem İmamoğlu konuşulurken bir ismin unutulduğunu ifade eden Alçı, bu kişinin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ahmet Davutoğlu’nun yeni siyasi parti kurmasını istemediğini iddia eden Nagehan Alçı, Davutoğlu’nun parti kurma takıntısına sahip olmadığını, Babacan hareketine sıcak baktığını öne sürdü.

“Bazı noktalarda beni ikna etti”

Alçı Muharrem İnce’ye dair şunları yazdı:

“2023’e giden yolda bir yandan Ali Babacan diğer yandan Ekrem İmamoğlu öte yandan Ahmet Davutoğlu derken herkesin unuttuğu bir isim daha var: Muharrem İnce. Bugün bir Muharrem İnce olgusundan da bahsetmeliyiz.

Ben hem bu köşede hem de Habertürk TV ekranlarında “Ekrem İmamoğlu’nun çıkışı Muharrem İnce’nin bitişi oldu” diye çok söylemiş bir gazeteciyim ama 2023 yolunda Muharrem İnce pes etmiyor.

Onunla ilgili yorumlarım üzerine Muharrem İnce geçen hafta içinde beni aradı ve tamamen kayıtdışı olmak üzere uzun bir konuşma yaptık. İnce’nin o konuşmada önümüzdeki süreci yüksek bir siyasi zekayla yorumladığını söylemeliyim. Bazı noktalarda beni ikna etti. Yani Muharrem İnce Hareketinin de önümüzdeki süreçte sürprizleri olabilir.”

Babacan’ın partisinin ismi: “Özgürlük ve Hukuk Partisi”

Alçı yazısını şöyle bitirdi:

“Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak?

Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce “Özgürlük ve Adalet Partisi” ya da “Özgürlük ve Refah Partisi” olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş.

Ardından “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş.

Diğer yandan yeni parti isminin kısaltmasıyla da çarpıcı olması isteniyor. Dolayısıyla başka öneriler üzerinde de konuşuluyor. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bu.

Peki Ali Babacan’ın Özgürlük ve Hukuk Partisi ne zaman kuruluyor? İlk başta Eylül olarak düşünülmüş ama şu an itibariyle Babacan çevresi Temmuz ayına işaret ediyor. Yani çok yakında.

Bu hareket, Türkiye’nin en önemli siyasi ihtiyacını özgürlüklerin ve hukuk devletinin sağlam biçimde inşa edilmesi olarak görüyor.

İşin diğer ilginç yanı ise Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arası ilişki neyse Ali Babacan ve Abdullah Gül arasında benzer siyasi ilişki olması.

Hem Gül hem de Kılıçdaroğlu siyasi lider olma vasfının dışında bir mentor, bir tip manevi önder olarak İmamoğlu ve Babacan’a destek oluyorlar. Perde arkasında rol alıyorlar.

2023’e giden yol adeta bir büyük satranç tahtası…”