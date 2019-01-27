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Babaannesini pompalı tüfekle öldürdü, "Amacım sadece korkutmaktı" dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşında bir genç, tartıştığı 71 yaşındaki babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

27 Ocak 2019 Pazar 21:12
Babaannesini pompalı tüfekle öldürdü, "Amacım sadece korkutmaktı" dedi

Adana'da dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı torun adliyeye sevk edildi. Zanlı torun, "Amacım sadece korkutmaktı" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'ta gece meydana gelen olayda, iddiaya göre, maddi sebepler yüzünden tartıştığı babaannesi N.K.’yi (71) pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki O.K. (19) olaydan sonra polis tarafından yakalandı.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Adli Tıp Birimi çıkışında O.K. amacının sadece korkutmak olduğunu, babaannesini öldürmek istemediğini söyledi.

 Zanlı O.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Güvercinleri yaktılar

Öte yandan Nazlı K. için olayın gerçekleştiği evinde bugün taziye çadırı kuruldu. Bir süre sonra ise yan taraftaki binanın damından dumanlar yükselmeye başladı. Olcay K.'nın güvercin beslediği kulübeden alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye, kulübenin olduğu binanın damına çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güvercin dolaplarını açan itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 güvercinin yanarak telef olduğunu belirledi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:12
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  3. cinayet
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