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Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden görüntü

Yasadışı yollarla Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken can veren baba ve 11 aylık kızının görüntüsü, 2015 yılında Bodrum'da hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden görüntü

Yeni bir hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de Bodrum'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.


Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

Kızıyla birlikte can verdi

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi.

Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
  1. aylan kurdi
  2. göçmenler

YORUM YAZ

  • HilalHilal29 dk önce
    Dünya görsün türkiye elinden geleni yaptı
  • HasanHasan41 dk önce
    Suriye lileri kovun diyenler nerde. Eğer vicdan varsa onlarda. ALLAH kimseyi mülteci yapmasın.
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    utan yahudistanın piçabd si

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