Baba-oğul birbirini bıçakladı Samsun’da çıkan kavgada baba-oğul birbirlerini bıçaklayarak hastanelik oldu.

Samsun’da çıkan kavgada baba-oğul birbirlerini bıçaklayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile oğlu T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her ikisi de birbiri bıçaklayarak hastanelik oldu. H.A., Gazi Devlet Hastanesi’ne, oğlu T.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.