Baba-oğul bir olup kardeşi yiyecekler

Buğra Kardan İstanbul

İftiranın, entrikanın eksik olmadığı CHP’de fırtına dinmiyor. Aklı İstanbul’dan çok Ankara’da olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delegeleri para ve hediyeye boğarak devre dışı bıraktığı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ittifak yaparak Özgür Özel’i koltuğundan indirmeyi hedefliyor.

Öyle ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu yakın markaja aldı. İmamoğlu’nun yakında Kılıçdaroğlu’yla yemek yiyeceği ifade edildi. Özel’in CHP’de öne çıkmasından rahatsız olan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nu yanına alıp tüzük kurultayını seçimliye dönüştürmeyi amaçladığı kaydedildi. Ankara’da İmamoğlu’nun baba-oğul gibi olduğu Kılıçdaroğlu’nu hançerlemesi hâlen tartışıladursun kardeşi gibi gördüğü Özel’i arkadan vuracağı dile getirilmeye başladı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş’la yemek yiyeceği açıklandı. Hâliyle ortada Kılıçdaroğlu’nun “İP’ten kopacağı iddia edilen Aydın’la devamlı görüşen Yavaş’a tavsiyesi ne olacak” sorusu döner oldu. Siyasiler ve araştırmacılar, CHP’de iç savaşın alevleneceğini anlattılar. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nu kullanarak Özel’i yemeyi kafasına koyduğunu dile getirdiler. Özel’in karşı hamlesinin de merak edildiğine dikkat çektiler. Yavaş’ın ise atacağı adımın belirsiz olduğuna işaret ettiler. “Öyle anlaşılıyor ki CHP’de hançerler havada uçuşacak. Babanın ardından kardeş de hançerlerle karşı karşıya kalacak” görüşünü paylaştılar.

Gerilim dorukta

Akit’e konuşan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları söyledi: “CHP’de iç çekişmenin artacağı muhakkak. Ortada çetin bir rekabet var. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yarışı devam ediyor. Özel, İmamoğlu’nun yardımıyla CHP Genel Başkanı oldu ama iktidar şerik kabul etmez. Özel’in erkini, kuvvetini İmamoğlu’yla paylaşmayı arzu etmediği belli. Özel’in gücünü arttırma adına adımlar attığı da aşikâr. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerlerinden ayrı bir yöntemle ilerliyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise güvenilirliği CHP’de tartışılıyor.”

“İmamoğlu’nun kendisini Beylikdüzü gibi bir küçük bir yerden çıkarıp İBB Başkanı yapan Kılıçdaroğlu’na ihanet etmesi rahatsızlık uyandırdı. İmamoğlu’nun PR savaşlarına girmesi, CHP Genel Başkanı olmak için verilen mücadelede varlığını hissettirmesi gerilime neden oldu. İmamoğlu’nun İstanbul kar felâketiyle boğuşurken Rumeli Kavağı’nda olduğunu ortaya koyan fotoğraflar bunun tezahürüydü. Anlaşılan o ki İmamoğlu’nun yeni bir planı devrede. Onun Kılıçdaroğlu’yla buluşmasını böyle okumak gerek. Demek ki onun hedefinde Özel var. Böyle devam ederse kavga alevlenir, bölünmeyle karşı karşıya kalınır ve CHP’nin içinden başka bir yapı çıkar. Ne olacağını bilemiyoruz ama fırtınanın devam ettiği mutlak. Şu anda İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel’den söz ediyoruz ama Mansur Yavaş’ı da unutmamalıyız. Yavaş’ın sessiz ve derinden giderek Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimal dahilinde. Bu yönüyle İmamoğlu’nun Yavaş’ı da kontrolünde tutmak için elinden geleni yapacağı açık.”

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Tahminde bulunmak için erken

Daşdemir, CHP’de devam eden mücadelenin oy oranında büyük bir artış getirip getirmeyeceğinin muamma olduğunu da dile getirdi. “Muhalif seçmen, CHP’de toplanmış durumda. Hatırlanacağı gibi mahalli seçimlerde eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaydı. Genç’in ağırlığı vardı ama seçmen CHP’li adaya oy vermeyi tercih etti. Bu tercih çok önemliydi. CHP kimliğinin ön planda olduğuna işaret ediyordu. Ekrem İmamoğlu’nun da bu kimlikten yararlandığı net. Öbür yandan CHP Genel Başkanı olduğu takdirde CHP’nin oy oranının nereye gideceği ya da nerede kalacağı da belirsiz. Ekonomik sorunlardan, ücretlilerin ve emeklilerin problemlerinden ötürü mahalli seçimlerde bambaşka bir tabloyla karşılaşıldı. Muhalif seçmen CHP’de konsolide oldu, AK Parti seçmeni oy kullanmadı ama genel seçimlerde ne olacağını bilemiyoruz. Genel seçimler için bir tahminde bulunmak için erken” ifadelerini kullandı.