Baba-oğul arasında İsrail çatlağı

ABD merkezli Wall Street Journal'den (WSJ) dikkat çeken bir iddia geldi.

Babası karşı çıkıyor!

Gazetede yer alan makaleye göre; Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından ülkesinin de terör devleti İsrail ile "normalleşme" anlaşması imzalamasını istediği fakat babası Kral Selman bin Abdulaziz'in buna karşı çıktığı öne sürüldü.

İsrail çatlağı

Wall Street Journal'daki makalede, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht Prens Selman ile Kral Abdulaziz arasında işgalci siyonist İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Suudi Kral'ın işgalci İsrail'e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet isteğinin uzun senelerdir destekçisi olduğu vurgulanan makalede, Veliaht Prens Selman'ın ise işgalci İsrail ile ticaret yapmak ve İran'a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olduğunu düşündüğü İsrail-Filistin konusunu geride bırakmak istediği belirtildi.

Kral büyük şaşkınlık yaşadı çünkü Selman, anlaşmayı kendisinden gizledi!

Suudi Kral, başladığı tatili esnasında, 13 Ağustos tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın terörist İsrail ve BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşmaya vardıklarını bildirmesi üzerine, Veliaht Prens Selman'ın skandal anlaşmayı kendisine daha önce haber vermemesi nedeni ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Babasının engel olmasından çekindi

Veliaht Prens Selman, Filistinlilerin, devlet isteğine katkı sunmadığı gerekçesi ile babasının anlaşmaya engel olmasından çekindi. Öyle ki, Suudi Kral'ın desteğinden mahrum kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci İsrail ile anlaşma yapması bu denli kolay olmayabilirdi.

Suudi Kral'dan Filistin talimatı

Suudi Kral, İsrail-BAE arasındaki skandal ihanet anlaşmasından sonra, Dışişleri Bakanı'na ülkesinin Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığını tekrar bildirmesini söyledi.

Bunun ardından, Suudi Kral'a yakın bir kraliyet ailesi üyesi, ülkesinin sahibi olduğu bir gazetede Suudi Arabistan'ın duruşunu tekrarlayan ve BAE'nin İsrail'e daha fazla taviz için baskı yapması gerektiğini ima eden bir yazı yazdı.

Veliaht Prens Selman'ın, Bahreyn'in anlaşmasında da parmağı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ve Veliaht Prens Selman'ın 1 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmede, Prens Selman babasının İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasını reddedeceğini belirtti.

"Yapabileceğimiz en fazla bu"

Veliaht Prens Selman, Suudi Kral'ın itirazı sebebi ile Suud Arabistan'ın şimdilik yapabileceği en çok şeyin "küçük Bahreyn'in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu" söyledi.

Filistin'e ihanet anlaşmaları!

ABD Başkanı Donald Trump, siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin, daha sonra ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için skandal bir anlaşmaya imza attıklarını açıklamıştı.

Mısır ve Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.