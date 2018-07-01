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B3 vitamininin faydaları nelerdir?

Sekiz farklı B vitamininden biri olan B3 vitamini ''niasin'' olarak da bilinir ve suda çözünebilme özelliği vardır.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:40
B3 vitamininin faydaları nelerdir?

FAYDALARI:

Östrojen, progesteron ve testosteron gibi cinsiyet hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur.

B3 vitamini daha sağlıklı bir sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

B3 vitaimini yağların sindirilme sürecine yardımcı olur, sindirim sistemini bu sayede rahatlatır. Sindirim sisteminde meydana gelebilecek rahatsızlıkları oluşmasını engeller.

B3 vitamini ağız bölgesinde çıkabilecek yaraların ve kötü kokulu nefesin oluşmasnı önler.

Migrenden dolayı meydana gelebilecek baş ağrılarının ihtimali azaltır ve iyileştirme sürecinde yardımcı olur.

Yüksek tanisyonun düşürülmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon şikayeti olan insanların tedavi sürecinde kullanılması tavsiye edilir.

B3 vitamini dolaşım sisteminin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Eksikliğinde Raynaud hastalığının görülme ihtimali artar.

Kolestorol seviyesini düşürdüğü için damarlarda oluşabilecek tıkanıkları engeller, kalp ve damar hastalıklarının meydana gelme riskini azaltır.

B3 vitamini ishal problemlerinin düzeltilmesine yardımcı olur.

B3 vitamini cildin daha sağlıklı bir hal alması için fayda sağlar. B3 vitamini eksikliğinde pellegra adı verilen deri üstünde meydana gelen bir hastalık oluşur.

Bu hastalığın oluşmaması için B3 vitamini düzenli almak gerekir. Ayrıca B3 vitamini eksikliğinde cilt güneşe maruz kaldığında hızlı bir şekilde etkilenir ve olumsuz gelişmeler belirir.

Karbonhidrat, protein ve yağların vücutta kullanılmasına yardımcı oluğu için enerji üretimi için gerekli olan bir vitamindir.

B3 vitamini eksikliğinde zihin bulanıklığı, beyin fonksiyonlarında rahatsızlıklar gibi sinirsel sistemde problemler oluşur. Ayrıca niasin eksikliği sonucunda depresyon gibi psikolojik sorunlar da meydana gelir.

Beyin ve sinirsel sistem üzerinde olumlu etkileri olduğu için Alzheimer hastalığının meydana gelmesini azaltıcı etkileri vardır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:40
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