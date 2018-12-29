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B12’niz tükenmiş olabilir

Vücutta B12 azalınca istersen sırım gibi delikanlı ol, mecalin kalmaz; pil biter! Yorgunluk insanın iflahını keser.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:42
B12’niz tükenmiş olabilir

Halsizlikten yakınır, kafanızı toplayamaz, sabahları bitkin uyanırsınız. Kulak çınlamalarınız olur. Dengesizlik, baş dönmesi, depresyon gibi sıkıntılar yaşamaya başlarsınız. Bu B-12 böylesine bir vitamin. Adamın takatini keser. Hele ki yaşlılarda.. B12 vitamini kan yapımında da beyin-sinir sistemi fonksiyonlarında başroldedir. Eğer o yoksa kan hücreleriniz oksijen taşıyamaz duruma düşer. Eh kan oksijeni taşıyamazsa, varın vahameti siz hesabedin. Oksijensiz kalan beyin bedene hükmedemeyeceği gibi, hafızasını açıp kullanmakta da acze düşer; öğrenemez, öğrendiklerini hatırlayamaz. Bedene kumanda edemez; kasları çalıştıramaz, dengeyi sağlayamaz; başınızda dönmeler başlar, düşersiniz, ipleri kopmuş kukla çaresizliğinde olduğunuz yere yığılır kalırsınız. Boş bakar, boş dinler, kulaklarınızın içinden gelen uğultudan dolayı çevrenizi duyamazsınız.

“B12 noksanlığına bağlı unutkanlık/hafıza bozukluğu ya da megolablastik anemi (ya da kansızlık) belirtilerinin başlıcaları, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, el ayak uyuşmaları, karıncalanmaları, kas güçsüzlükleri, denge bozuklukları, baş dönmeleri, odaklanma zorlukları, kafa karmaşası, uyku sorunlarıdır” demekte hekimler..

Dünden bugüne hooop diye çıkıvermez bu vahim tablo.. Usul usul farkında olmadan kendi kendinize hazırlarsınız bu durumu. B-12 hayatî bir ihtiyaç olduğu için karaciğerimizde en az 2 yıl kadar yetecek miktarda depolanmış durumdadır. B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir fakat diğer suda eriyen besinlerden farklı olarak karaciğerde, böbreklerde ve diğer vücut dokularında depolanır. Kobalt minerali içerir ve dolayısıyla kobalamin olarak da bilinmektedir. Ama depolar hiç takviye edilmez, sürekli kayba uğrarsa, akıbet anlatmaya çalıştığımız tabloya döner.

Sebep: Yeteri kadar B12 almamak, alınan B12’lerin emilimini de kullanılan birtakım ilaçlarla engellemek! Hangi ilaçlar mesela? Mesela antiasitler, reflü ilaçları, antibiyotikler, metformin..

Sebep: Aklı kıtların akıldaneliğine uyup “vejetaryen”lik hevesine kapılmak, etten sütten, yumurtadan uzak beslenmek.. Çünkü B12 vitamini genellikle bitki besin kaynaklarında mevcut değildir

Bir diğer sebep: Yaşlılık! Kobalamin seviyesi yaşlandıkça düşer. Yine de yaşlılardaki eksiklikler genellikle beslenmeden değil vitaminin uygun olmayan emiliminden yani kullandıkları ilaçlardan kaynaklanır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:42
  1. b12
  2. b12 eksikliği belirtileri

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