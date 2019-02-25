B12 vitamini yetersizliği çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Üşüme, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi gibi sorunlar yaşıyorsanız nedeni B12 vitamini eksikliği olabilir. Bu sebeple B12 bulunan besinleri tüketmek çok önemli. Peki b12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? İşte yanıtı...

Depo edilebilen vitaminlerden olan B12, hem DNA sentezi hem de sağlıklı bir sinir sistemi için önemli. Her yaştan insan için önemli olan B12 vitaminin eksikliği hafızanın zayıflamasına, el ve ayakların uyuşmasına neden olabilir. Çocuklarda ise zeka düzeylerinde düşüklük, konuşma ve yürümede gecikme gibi sonuçlar doğurabilir. Vejetaryen beslenenlerde, sürekli tek tip diyet yapanlarda, yaşlılarda, emilim bozukluğu hastalıklarında, doğum kontrol hapı ve bazı ilaçların kullanımında, pankreas yetersizliğinde, bağırsak parazitleri ve bakterilerin varlığında B12 yetersizliği görülebilir. Peki B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitamininin faydaları nelerdir?

-Yeni hücre üretilmesini sağlar ve yaşlanmayı önler.

-Protein sentezi sürecine katkı sağlar.

-Karbonhidratları glikoza çevirir, yağı azaltır. Dolayısıyla vücut enerjisini artırır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Merkezi sinir sistemini güçlendirir, sinir hücrelerini onarır.

-Unutkanlığı ve hafıza sorunlarını; Alzheimer ve Demans hastalıklarını önleyebilir.

-Kansızlığı (anemiyi) önlemeye yardımcı olur.

-Büyük doğum kusurlarını engelleyebilir.

-Kemik sağlığını destekleyip osteoporozu önleyebilir.

-Merkezi görüşü etkileyen makula dejenerasyon (sarı nokta) göz hastalığı riskini azaltabilir.

-Depresyonu önleyebilir ya da etkilerini azaltabilir.

-Sindirim sistemi için faydalıdır.

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur.

-Tansiyonu düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

-Felç riskini önler.

-Saç, cilt ve tırnak sağlığının temel ihtiyaçlarındandır.

-Meme, kolon, prostat, akciğer kanserlerine karşı koruyabilir..

B12 vitsmini hangi yiyeceklerde bulunur?

-Deniz ürünleri

-Kırmızı et

-Kümes hayvanları

-Süt, peynir, yoğurt, kefir

-Yumurta.