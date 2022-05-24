B12 vitamini eksikliğine karşı beyaz lahana kürü nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu'ndan lahana suyu kürü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, B12 vitamininin önemini ve B12 vitamini değerlerini yükseltme özelliğine sahip beyaz lahananın faydalarını anlattı.

Sadece hayvansal besinler yoluyla alabildiğimiz B12 vitamini, alyuvarların oluşumundaki en önemli vitamindir. Sinir sistemini güçlendiren ve bazı sinirlerin tamiri için gerekli olan bu vitamin, derimiz, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir. B12 vitamini bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından üretilir. Bu vitaminin bağırsaklarımız tarafından emilebilmesi için sağlıklı bir bağırsak sisteminin ve yine sağlıklı bir bağırsak florasının olması gerekir. Bitkisel besinlerle beslenen vejeteryanlar her ne kadar bitkiler üzerinden bu vitamini alıyorlarsa da bu alım yeterli değildir. Çünkü bitkisel besinlerde bu vitamin yok denecek kadar az olduğundan, vejeteryanların B12 vitamini takviyesine ihtiyacı vardır. Hamile kadınların da hamilelik dönemlerinde bu vitamine ihtiyaçları vardır.

B12 vitamini insan vücudu için hayati önem taşıyor. B12 vitamini, vücudun ürettiği bir vitamin türü olmadığından dolayı, onu hayvansal gıdalar ya da takviyelerle almak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, hafıza, beyin, bağırsak, üreme ve sinir sistemi için hayati rol oynayan B12 vitamini için lahana kürünü öneriyor.



Mide rahatsızlıkları olanlarda B12- vitamini yeterli derecede alınamaz. Mide duvarı hücrelerinde üretilen intrinsic faktörü, B12-vitaminin ince bağırsaklara taşınmasını sağlar. Ülser gibi bazı mide rahatsızlıkları durumunda mide intrinsic faktör üretemez. Bu durumda B12-vitamini ince bağırsaklara taşınamaz ve B12-vitamini eksikliği baş gösterebilir.



B12 vitamini eksikliğinin ortaya çıkması çok ender bir durumdur. Eksikliğinin neden olduğu şikâyetlerin başlıcaları halsizlik ve yorgunluktur. Yorgunluk özellikle kol ve bileklerde daha yoğundur. Dil üzerinde yara açılması veya dilin aşırı hassaslaşması, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, ağız kenarında yara açılması, depresyon, baş ağrısı, hafıza zayıflığı, solgun bir yüz, kısa aralıklarla nefes alıp vermek bu şikâyetlere örnektir.



B12-vitamini sadece hayvansal besinlerde bulunur ancak beyaz lahananın fermentasyonu sonucunda B12-vitamini bakımından zengin, ekşi tadı olan ferment-lahana oluşur. Bu özellikte neredeyse hiçbir bitkide yoktur.

Beyaz lahana kürünün birbirlerinden tamamen farklı çok yönlü etkileri vardır.

BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI

Özellikleri

Vücudumuzdan toksin atıcı,

Biyotransformasyon mekanizmasını harekete geçirici,

Düzensiz kan dolaşımını düzenleyici,

Selülit yok edici ve oluşumunu önleyici,

Bağırsak (kolon) kanserini önleyici,

Kılcal damarların çatlamasını engelleyici,

Hormonları dengeleyici,

Yüksek kan şekerini düşürücü,

Kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrası yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir.

Lahana Kürü Nasıl Hazırlanır? LAHANA KÜRÜ TARİFİ

Bir adet orta boy beyaz lahananın en dış yapraklarını atın ve kuşbaşı doğranır. Daha sonra karıştırma kabına alarak üzerine tuz ve kimyon ilave edilir ve iyice karıştırılır. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra temiz kavanoza doldurulur, iyice bastırılır ve son olarak üzerine ağırlık yapması için temiz taş koyulur. Kavanozun ağız kısmı temiz bez ve lastikle iyice kaplanır. Güneş görmeyen yerde en az 4 en fazla 10 gün muhafaza edilir ve daha sonra tüketilebilir.

"BU ÖZELLİK HİÇBİR BİTKİDE YOK"

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "B12-vitamini sadece hayvansal besinlerde bulunur ancak beyaz lahananın fermentasyonu sonucunda B12-vitamini bakımından zengin, ekşi tadı olan ferment-lahana oluşur. Bu özellikte neredeyse hiçbir bitkide yoktur." diyen Saraçoğlu, beyaz lahana kürünün birbirlerinden tamamen farklı çok yönlü etkileri olduğunu

B12 VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kendi sitesinde faydalı bilgilere veren İbrahim Saraçoğlu, B12 vitaminin faydalarını şöyle sıralıyor:

"Sadece hayvansal besinler yoluyla alabildiğimiz B12 vitamini, alyuvarların oluşumundaki en önemli vitamindir. Sinir sistemini güçlendiren ve bazı sinirlerin tamiri için gerekli olan bu vitamin, derimiz, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir.

B12 vitamini bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından üretilir. Bu vitaminin bağırsaklarımız tarafından emilebilmesi için sağlıklı bir bağırsak sisteminin ve yine sağlıklı bir bağırsak florasının olması gerekir.

Bitkisel besinlerle beslenen vejetaryenler her ne kadar bitkiler üzerinden bu vitamini alıyorlarsa da bu alım yeterli değildir. Çünkü bitkisel besinlerde bu vitamin yok denecek kadar az olduğundan, vejetasyonların B12 vitamini takviyesine ihtiyacı vardır.

Hamile kadınların da hamilelik dönemlerinde bu vitamine ihtiyaçları vardır. Bu konuda lütfen hekiminize danışınız. Çünkü hamilelik dönemlerinde bazı minerallerin ve vitaminlerin yetersizliği bebek için irreversible (geri dönüşü olamayan) rahatsızlıklara neden olabilir.

Mide rahatsızlıkları olanlarda B12- vitamini yeterli derecede alınamaz. Mide duvarı hücrelerinde üretilen intrinsic faktörü, B12-vitaminin ince bağırsaklara taşınmasını sağlar. Ülser gibi bazı mide rahatsızlıkları durumunda mide intrinsic faktör üretemez. Bu durumda B12-vitamini ince bağırsaklara taşınamaz ve B12-vitamini eksikliği baş gösterebilir

Lahana suyu İbrahim Saraçoğlu tarifi

İbrahim Saraçoğlu 'ndan Lahana kürü: 3-4 adet beyaz lahana yaprağı, kaynamakta olan yarım litre suya atılır ve hafif ateşte ağzı kapalı olarak 15 dakika pişirilir. Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin.