B12 nelerde bulunur?



• Cobalamin alyuvarların oluşumunda folik asitle birlikte çalışır ve böylelikle kansızlığı önler.

• B 12 vitamini homosistein düzeylerini düşürmede kullanılabilir. Bu maddenin yüksek düzeyleri muhtemel kalp hastalığına işaret edebilir. Bir kalp hastası adayı iseniz, homosistein düzeylerinizi normale döndürmeye yardımcı olmak için B6 ve B12 vitaminleri ile folik asit bileşimlerini almalısınız.

• Bu vitamin sağlıklı sinir sistemi muhafazası için gereklidir. Uzun süreli eksikliği, eğer tedavisiz kalırsa, geri dönülemez nörolojik hasarlara sebep olabilir.

• İlaveten, vücut besinlerin emilimi ve uygun hazım için de bu vitamine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda hafızayı ve konsantrasyonu da geliştirmeye yardım etmesi ve rahat bir uyku sağlaması da B12 vitamini faydaları arasındadır.

B12 vitamin eksikliği ciddi zihinsel sorunlara yol açar. Kansızlık görülür. El ve ayaklarda uyuşmaya sebep olması da B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek bir sorundur.