Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

B12 nelerde bulunur?

Karaciğer, böbrek, sığır eti,yumurta, süt ve süt ürünleri, peynir, dil balığı, ringa balığı, uskumru, sardalya B12 vitamini içeren yiyeceklerdir. Sebzelerde ise B12 vitamini bulunmaz.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
B12 nelerde bulunur?


• Cobalamin alyuvarların oluşumunda folik asitle birlikte çalışır ve böylelikle kansızlığı önler.

• B 12 vitamini homosistein düzeylerini düşürmede kullanılabilir. Bu maddenin yüksek düzeyleri muhtemel kalp hastalığına işaret edebilir. Bir kalp hastası adayı iseniz, homosistein düzeylerinizi normale döndürmeye yardımcı olmak için B6 ve B12 vitaminleri ile folik asit bileşimlerini almalısınız.

• Bu vitamin sağlıklı sinir sistemi muhafazası için gereklidir. Uzun süreli eksikliği, eğer tedavisiz kalırsa, geri dönülemez nörolojik hasarlara sebep olabilir.

• İlaveten, vücut besinlerin emilimi ve uygun hazım için de bu vitamine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda hafızayı ve konsantrasyonu da geliştirmeye yardım etmesi ve rahat bir uyku sağlaması da B12 vitamini faydaları arasındadır.

B12 vitamin eksikliği ciddi zihinsel sorunlara yol açar. Kansızlık görülür. El ve ayaklarda uyuşmaya sebep olması da B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek bir sorundur.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
  1. b12 vitamini

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    1. Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    2. Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna..
    3. Soğuk su şişmanlatıyor
    4. Alıp yesek bir dert yemesek başka dert
    5. Hasar Akar, "Atatürk'ün hatırasına..
    6. Rusya ve Esed rejimi İdlib'i vurdu!
    7. Milli Piyango'nun yılbaşı özel..
    8. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    9. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    10. Maaşları belirleyecek! İşte..
    11. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    13. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    14. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    15. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    16. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    17. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    18. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    19. Geğirme asabi insan belirtisi
    20. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!