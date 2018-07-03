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B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Uzm. Dr. Osman Çimenci "B12 vitamini en sık hayvansal gıdalarda bulunmakta, ancak emilim bozukluğu nedeni ile daha az oranda da örneğin, etin uzun süre kaynatılması ile aşırı C vitamini alımı ile gıda maddelerinde vitamin B12 tahrip olabilmektedir" diye konuştu.

03 Temmuz 2018 Salı 23:38
B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Çimenci, B12 vitamin eksikliğinin insanlarda önemli ve nöropsikiyatrik bozukluklara yol açtığını söyledi.

Uzm. Dr. Osman Çimenci vitamin B12 ile ilgili ilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Çimenci, "B12 vitamini en sık hayvansal gıdalarda bulunmakta, ancak emilim bozukluğu nedeni ile daha az oranda da örneğin, etin uzun süre kaynatılması ile aşırı C vitamini alımı ile gıda maddelerinde vitamin B12 tahrip olabilmektedir" diye konuştu.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Osman Çimenci, "B12 vitamin eksikliği klinik şikayet olarak anemi (kansızlık) semptomlarına, örneğin çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma, efor kapasitesinin düşmesi gibi nöropsikiyatrik durumlara sebebiyet vermektedir. Bunların başlıcaları, impotons, gaita ve idrar kaçırması, demans, depresyon, hafıza kaybı, psikoz, ataksi, anormal yürüyüş, nöropatik şikayetler yani parestezi, uyuşma, yanma ve vertigo gibi şikayetlerdir" dedi.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Çimeci, "Laboratuvar tetkiklerde alt sınır olarak 190 verilmektedir. B12 eksikliği olduğu halde serum seviyesi yüksek hastalıklar olduğu gibi (aktif karaciğer hastalığı, lenfoma, otoimmün hastalıklar), B12 yetmezliği olmadığı halde serum seviyesinin düşük olduğu durumlarda vardır. (Aşırı C vitamini alımı, gebelik, folat eksikliği) B12 eksikliğinde kanda yükselen homosistein maddesi kalp damar hastalıklar ve serebrovasküler hastalıklar için yaşla ilgisi olmayan bağımsız bir risk faktörüdür. B12 eksikliği sıklıkta emilim bozukluğundan oluştuğu için tedavisinde de enjeksiyon şeklinde prepatlar kullanılmalıdır. Tedavisi yaşam boyu sürmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 23:38
  1. b12 vitamini
  2. B12 Vitamin eksikliği

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