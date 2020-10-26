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Otomotiv B Segmentinde Yüksek Performans: Hyundai i20 N
Otomotiv

B Segmentinde Yüksek Performans: Hyundai i20 N

Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken Hyundai i20 N, üst düzey performans donanımlar ve agresif bir karakterle geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:06:00 -
B Segmentinde Yüksek Performans: Hyundai i20 N

Hyundai’nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı özel otomobil, hızlı karakterini de i20 WRC ralli otomobilinden alıyor. Son yılların en heyecan verici hot hatch modellerinden biri olan i20 N, diğer performanslı N modellerinde olduğu gibi motor gücü, yol tutuş becerisi ve dinamik teknolojisiyle keyifli bir sürüş deneyimi vaad ediyor. Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla beraber yüksek performans deneyimine rahatlıkla olanak sağlıyor ve ayrıca oldukça güçlü bir görünüm sunuyor. Güçlü modelin dış tasarımı, Hyundai’nin Sensuous Sportiness tasarım kimliğiyle birleştirilerek yüksek performanslı bir tema altında sunuluyor. Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, daha düşük devirlerde dahi daha fazla tork ve güç sağlıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında tutuyor ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaşıyor.

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