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B grubuna sahipseniz böyle beslenin...

B grubuna sahip insanlara faydalı ve zararlı besinleri derledik...

28 Aralık 2018 Cuma 19:04
B grubuna sahipseniz böyle beslenin...

Size faydalı olanlar

Koyun, keçi, hindi, tavşan, alabalık, sardalya, kırmızı levrek, mezgit, morina, bey balığı size faydalı..

Taze yumurta, yoğurt, süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, koyun ve keçi sütü peynirleri, süt ürünleri..

Zeytinyağı, tereyağı, arasıra olmak şartıyla kaymak ve cevizyağı..

İnci fasulye, yulaf, doğal buğday, pirinç ve onların mamülleri..

Patlıcan, horozibiği, kırmızı pancar, havuç, beyaz ve kara lahana, karnabahar, bütün biberler, karahindiba, maydonoz, yeşil fasulye, kabak, mantar, barbunya, beyaz fasulye, kestane, badem, kekik, kimyon, keçiboynuzu, nane, bal, sirke, erik, frenküzümü, kiraz, vişne, incir, üzüm, karpuz ve muz size faydalı..

Size zararlı olanlar

Alabalık ve sardalye dışındaki bütün balıklar, midye, kerevit vs..size zararlı

Tavuk ve kaz eti..

Mısıryağı, susamyağı..

Dondurma..

Mercimek, nohut, kavrulmuş ve bekletilmiş kuruyemiş, yer fıstığı, susam ve susamlı ürünler, mısır ve mısır ürünleri, çavdar ve karabuğday unu ile bunlardan yapılmış mamüller..

Enginar, kimyasal işlemli fabrika zeytinleri, domates salçası..

Hindistan çevizi, jelatin, früktöz, mısır şurubu ve nişastası, tatlandırıcılar, bayat ürünler, hazır yiyecek ve içecekler, gaz yapan her türlü yiyecek ve içecek zararlı. Sizler ayrıca şekeri azaltın..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:10
  1. b kan grubu
  2. besin

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