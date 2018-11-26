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Aziz Yıldırım'a ibra şoku

- Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
Aziz Yıldırım'a ibra şoku


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, şirketin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası için yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.

Diğer yandan, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
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