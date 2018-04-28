"Aziz Yıldırım ve Ali Koç mutabakat yapmalı"

Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi katıldı.



Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu. Vefa Küçük toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ’’Federasyon bize göre tam adil olmasa da maçın kaldığı yerden devam etmesine karar vermiştir. Beşiktaş Divan Kurulu üyelerine saygı duyuyorum. 3 kulüp divan başkanı bir araya gelip barışçıl mesajlar veriyoruz. Divan Kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda maça çıkmama kararı almışlar. 3 sene önce Rize ile Trabzon arasında bizim futbolcularımızın, o zamanki teknik heyetimiz ve bazı yöneticilerimizin bulunduğu otobüs kurşunlandı. O zaman sayın başkan ve yönetim şunu söyledi; ’Failler bulunana kadar liglere ara verelim, kısa zamanda bulunmazsa lige devam etmeyeceğiz.’ Divan kurulu olarak devletimize güvenelim ilgili bakanlar failler yakalanacak dedi.



Biz bu sözlere güvenelim ve liglere devam edelim dedik. Sağ olsunlar başkan ve yönetim kurulu bizim tavsiyelerimizi alarak söylemlerini yumuşatarak liglere devam etme kararı aldı. 1 hafta önce diğer bahsettiğim kulüp ne yaptı? Federasyonun aldığı kararı protesto etmek için maça çıkamam kararı aldı. Onların kararı bu, bizim Rize sonrası aldığımız karar bu. Kamuoyunun taktirine sunuyorum. Biz tek başımıza müstakil bir kulübüz diğer takımlar bir araya gelerek karşımıza geliyor’’ şeklinde konuştu.

MUTABAKAT YAPILMALI



Vefa Küçük, 2-3 Haziran’da yapılacak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için aday olan mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, ’’Aziz Yıldırım ve Yıldırım Ali Koç’un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım. İki başkan adayı ile görüştüm bunu hiç bir zaman dile getirmedim. Eğer iki başkan adayımız da uygunsa haftaya cumartesi kahvaltıya davet ediyorum. ’Yıldırımlar mutabakatı’ yapılmalı’’ dedi.



Vefa Küçük ayrıca Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için iki başkan adayına da kendisini desteklediği için teşekkür etti.