Aziz Yıldırım sağlık durumu nasıl? Aziz Yıldırım hastaneye mi kaldırıldı?

Aziz Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl? Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Omicron varyatı hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarının 70 binlere dayandığı şu günlerde çok sayıda ünlü ismin de koronaya yakalandığı haberleri geliyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Aziz Yıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Dün itibariyle testi negatif çıkan Aziz Yıldırım, hastaneden ayrıldı. Hastalığı hafif geçiren Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.