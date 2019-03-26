Aziz Yıldırım-Rasim Ozan davasında karar verildi!

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle yargılama başlayan Rasim Ozan Kütahyalı beraat etti. Kütahyalı, Mayıs 2017'de Beyaz Futbol programında Yıldırım için, “Futbolda 40 milyon dolara hiçbir halt yiyemezsin, ancak ananın bilmem nesini yersin, hiçbir şey yiyemezsin” ifadelerini kullanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı, “Ben GS taraftarıyım. Olay tarihinde FB Basketbol takımı Avrupa şampiyonu olmuştu. Bütçesi 40 milyon dolardır. Bunu kutlamak için programa FB forması ile çıktım. Müşteki Aziz Yıldırım ve kulübünü övdüm. Futbolda 40 milyon dolar ile neden başarı sağlanamadığını sorguladım. Aziz Yıldırım'a yönelik hakaret etmedim. Kendisini övdüm ve savundum. Bu nedenle programın tamamı içerisindeki bir cümle hakkında dava açıldı. Suçlamayı kabul etmiyorum” sözleri ile kendisini savundu.

Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi de, “Programın tamamı izlendiğinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Aziz Yıldırım'a yönelik bir hakareti yoktur. Cımbız ile çekilmek suretiyle hakkında dava açılmıştır. Aziz Yıldırım'ı övme ve savunma şeklinde bir program olduğu anlaşılacaktır” dedi.

Beraat kararı verildi

Müşteki Aziz Yıldırım'ın avukatı da, “Savunmayı kabul etmiyoruz. Sanık bir gazetecidir. Ekranda ne söylediğini ve söylediklerinin nereye gideceğini bilmelidir. Bu nedenle cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın müştekiye karşı hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.