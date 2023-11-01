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Gündem Aziz Yıldırım davasında flaş karar!
Gündem

Aziz Yıldırım davasında flaş karar!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 16:37:00 -
Aziz Yıldırım davasında flaş karar!

364 gün haksız yere hapis yatan Aziz Yıldırım'ın maliyeye açtığı tazminat davası yeniden görülecek.

364 gün haksız yere hapis yatan Aziz Yıldırım'ın maliyeye açtığı tazminat davası yeniden görülecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım şike kumpasında 364 gün haksız yere hapis yattığı için Maliye’ye 777 bin 741 TL’lik dava açmış, mahkeme ise 8 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminata karar vermişti

DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK

Bu karardan memnun kalmayan Fenerbahçe eski başkanının itirazı üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi Yıldırım’ın gözaltı kararı öncesindeki şirket ortaklıklarının ve gelir kaynaklarının araştırılmadığını gerekçe göstererek kararı bozdu. Bu kararın ardından Yıldırım’ın tazminat davası yeniden görülecek.

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