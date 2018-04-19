Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Sancar: Ya ben onu öldüreceğim ya o beni

Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde konuştu. Aziz Sancar, kanser hücrelerini yok etmek için verdiği bilimsel çalışmayı anlattı.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:37
Aziz Sancar: Ya ben onu öldüreceğim ya o beni

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nindüzenlediği konferansa katıldı.

Sancar, en büyük hedefinin kanser hücrelerini yok eden buluşa ulaşmak olduğunu söyledi. Aziz Sancar "45 yıldır uğraşıyorum ya o beni öldürecek ya ben onu" dedi. Nobel ödüllü bilim adamı, bilim insanı yetiştirmenin önemine de değindi. Sancar "Yanımda 5 Türk öğrenci var onları bilim dünyasına kazandırmak istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:37
  1. aziz sancar
  2. kanser hücreleri

YORUM YAZ

  • nurullahnurullah2 sa önce
    sana nasip olmasa da senden gelenlere nasip olacaktır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ravza Kavakçı kararın ardından konuştu: Hesap veriyorlar
  1. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  2. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  3. Kırgızistan'da hükümet düştü
  4. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  5. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  6. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  7. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  8. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  10. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  11. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  12. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  13. "Spora değil, skora önem veren bir..
  14. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  15. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
  16. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
  17. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
  18. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
  19. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
  20. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum