Aziz Sancar: Ya ben onu öldüreceğim ya o beni

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nindüzenlediği konferansa katıldı.

Sancar, en büyük hedefinin kanser hücrelerini yok eden buluşa ulaşmak olduğunu söyledi. Aziz Sancar "45 yıldır uğraşıyorum ya o beni öldürecek ya ben onu" dedi. Nobel ödüllü bilim adamı, bilim insanı yetiştirmenin önemine de değindi. Sancar "Yanımda 5 Türk öğrenci var onları bilim dünyasına kazandırmak istiyorum" dedi.