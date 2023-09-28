Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, Ermeni işgalciler için ağıt yaktı!

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, işgalci Ermeniler için sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak ağıt yaktı.

Ermeni işgali altında kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuştu.

Kendi topraklarında operasyon gerçekleştirmek zorunda kalan Azerbaycan, zafere bir gün gibi kısa bir sürede ulaşarak, topraklarını işgalden kurtardı.

Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Ermeni sevici Hilal Nesin, yaptığı sosyal medya paylaşımında Azerbaycan’ın işgalci olduğunu savundu.

Ermenice ağıt yaktı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar." ifadelerini kullandı.

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