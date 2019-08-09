Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının yapıldığı Azez bölgesini kana bulamak isteyen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadın teröristle, canlı bombalara yardım ve yataklık yapan 3 terörist yakalandı.09 Ağustos 2019 Cuma 19:49
Suriye’de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı.
Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadınla, bunlara yardım ve yataklık yapan PYD/PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 3 şahıs daha yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Yakalanan 5 terörist sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
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