Azez'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil ölürken, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı. Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Çevredeki esnaf zarar gördü Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

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