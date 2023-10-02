Azeriler Karabağ’daki teröristleri şipşak temizledi! Dünya hâlâ şokta!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Ermeni terörist artıklarının yuvalandığı Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında ellerinde kalan silahları bırakmıştı. Akit, bu nefes kesen operasyonun detaylarına ulaştı. Tüm dünyayı şoke eden operasyon, Türk savunma sanayinin ve çağın çok ötesine geçen operasyon kabiliyetinin son göstergesi oldu. Hassas kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçıların yuvalandığı yüzlerce mevzi aynı anda Türk SİHA’ları tarafından imha edildi. Operasyon sırasında bölgede ileri teknolojiyle öyle bir karartma uygulandı ki, birbirine çok yakın Ermeni mevzilerindeki teröristler ne telefon ne telsizle hiçbir irtibat kuramadı. Operasyon bitene kadar Ermenilerin dünyayla irtibatı kesildi. Operasyon o kadar hızlı ve vurucu bir şekilde gerçekleştirildi ki, Ermenilere destek vermeye hazırlanan batılı devletler analiz yapma fırsatı bile bulamadan terör mevzileri çökertildi. Operasyonda Türk savunma sanayinin geliştirdiği bazı silahlar da ilk kez sahada başarıyla test edilmiş oldu.

“Ermeni müttefiki ülkeler şoke oldular”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “Son yıllarda elde ettiği büyük ivmeyle birlikte Türk savunma sanayi yerli ve milli teknolojiyle son derece ileri bir seviyeye geldi. 15 Temmuz 2016’dan sonra Suriye’de, Kuzey Irak’ta ve Libya’da gerçekleştirilen operasyonlar bunun sinyalini vermeye başlamıştı. O dönemde Kuzey Irak’ta devriye uçuşu yapan Türk F-16’ları, Suriye rejimine ait iki savaş uçağını düşürmüşlerdi. Türk Savaş uçaklarının bölgeye girişi yerli ve milli Koral türü elektronik harp silahlarıyla gizlenmişti. Uçaklar vurulana kadar rejim unsurları savaş uçaklarımızı fark edememişlerdi bile. 19 Eylül’de Karabağ’da gerçekleşen müthiş antiterör operasyonunda da milli elektronik harp teknikleri başarıyla kullanılmıştır. Operasyon bölgesindeki hava unsurları, bölgede yapılan karartmayla ustalıkla gizlenmiş, yüzlerce hedef aynı anda başlayan taarruzla imha edilmiştir. Böyle büyük bir operasyonun gerçekleştirilmesi için de istihbarat çalışması titizlikle yapılmış, yüzlerce hedef noktası tespit edilerek sürü İHA/SİHA taktiğiyle imha edilmiştir. Burada kullanılan teknoloji ve taktikler, inanın dünyada henüz uygulanmayan son derece ileri yöntemlerdir. Verdikleri her türlü destekle Azerbaycan topraklarını Ermenistan’a işgal ettiren ve desteklemeye devam eden batılı ülkeler, son antiterör operasyonuna tepki vermeye fırsat bile bulamamışlardır. Operasyonun haftalarca süreceğini zanneden Ermeni müttefiki ülkeler, yıldırım operasyonla işin bir günde hedefine ulaşması karşısında şoke olmuşlardı. Dikkat edilirse bu ülkeler hala kayda değer bir değerlendirme yapabilmiş değillerdir. Bu da Türk savunma sanayinin kavuştuğu ileri teknolojiyle donatılmış askerlerin ne kadar etkili olabileceğini tüm dünyaya göstermiştir” şeklinde konuştu.