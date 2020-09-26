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Aktüel Azeri köylüler, Ermeni saldırılarına direniyor
Aktüel

Azeri köylüler, Ermeni saldırılarına direniyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki köylerde yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun saldırıları ve atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:30:00 -
Azeri köylüler, Ermeni saldırılarına direniyor

Sınırdaki Tovuz ilinin Alibeyli köyü, Ermeni güçlerinin sürekli ateş açtığı sivil yerleşim birimlerinin başında geliyor. Temas hattına çok yakın olan Alibeyli köyünün bazı evlerin mevzilere uzaklığı 100 metre ve Ermeni güçlerin konuşlandığı noktalar gözle görülüyor. Sürekli ateş altında bulunmalarına rağmen topraklarını terk etmeyen ve günlük yaşamlarını sürdüren 870 haneli, yaklaşık 4 bin 300 nüfuslu Alibeyli’de yediden yetmişe herkes vatanlarını koruma ve saldırılar karşısında yılmama konusunda kararlı.

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