Azeri köylüler, Ermeni saldırılarına direniyor

Sınırdaki Tovuz ilinin Alibeyli köyü, Ermeni güçlerinin sürekli ateş açtığı sivil yerleşim birimlerinin başında geliyor. Temas hattına çok yakın olan Alibeyli köyünün bazı evlerin mevzilere uzaklığı 100 metre ve Ermeni güçlerin konuşlandığı noktalar gözle görülüyor. Sürekli ateş altında bulunmalarına rağmen topraklarını terk etmeyen ve günlük yaşamlarını sürdüren 870 haneli, yaklaşık 4 bin 300 nüfuslu Alibeyli’de yediden yetmişe herkes vatanlarını koruma ve saldırılar karşısında yılmama konusunda kararlı.