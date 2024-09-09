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Aktüel Azeri asıllı ressam, Narin'in resmini çizdi
Aktüel

Azeri asıllı ressam, Narin'in resmini çizdi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 18:05:00 -
Azeri asıllı ressam, Narin'in resmini çizdi

Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Edirne'de Narin'in resmini duvara çizdi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/azeri-asilli-ressam-narinin-resmini-cizdi-92302

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