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Aktüel Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürülmesi
Aktüel

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürülmesi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:35:51 -
Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un, öldürüldüğü silahlı saldırıyı planladıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan Azerbaycanlı 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salifov'un 19 Ağustos'ta Antalya'da koruması K.Z. tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıyı planladığı belirlenen Azerbaycanlı A.M. ve R.G.'nin Azerbaycan'dan havayolu ile İstanbul'a geldiği ve Ukrayna'ya gideceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

İki şüpheli, İstanbul Havalimanında uçaktan indikleri sırada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki zanlının olaydan önce saldırıyı gerçekleştiren K.Z. ve A.H. ile İstanbul'da buluştukları, saldırıdan birkaç gün önce Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde kaldıkları ve yine olayın diğer şüphelileri ile burada görüştükleri, olay günü de silahlı saldırıdan kısa süre önce havayolu ile ülkeden çıkış yaptıkları tespit edildi.

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