Azerbaycanlı sanatçı Azerin'e Gölbaşılı gençlerden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılı sürpriz

ANKARA (AA) - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i ziyaretinde, bir grup gencin "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı sürpriziyle karşılaşınca mutlu oldu.

Şimşek, Azerin'i kabulünde, her zaman Azerbaycan’ın yanında olduklarını ifade ederek, bu tür zor günlerin iki devlet arasındaki birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.

Azerbaycan ordusuna katılıp savaşmaya hazır olduğunu dile getiren Şimşek, "Bizim devletimiz güçlü Allah’a hamd olsun ama ben de bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Ramazan Şimşek olarak Azerbaycan için canımı vermeye hazırım. Biz atımızla silahımızla ve bilek gücümüzle savaşmaya hazırız." dedi.

Sanatçı Azerin de Türkiye’den çok destek aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’den bana sosyal medya üzerinden o kadar çok insan yazdı ki, 'Azerin hanım, biz Azerbaycan ordusuna katılmak için nereye başvurabiliriz, Azerbaycan’a nasıl gidebiliriz?Kardeşlerimizle omuz omuza savaşmak istiyoruz' diye. Tabiki dış ülkeleri en çok rahatsız eden de bu oldu. Baktılar ki Türkleri durduramıyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, 'Savaşmak için bize en çok mektup Türkiye’deki soydaşlarımızdan geldi. Teşekkür ederim’ dedi ama Azerbaycan’ın ordusu savaşmak için yeterli."

Bu arada belediye binası önünde toplanan bir grup genç, ziyaretin ardından binadan çıkan Azerin'i, sanatçıyla özdeşleşen "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşıladı. Şarkıya eşlik Azerin, gençlere teşekkür etti.

Öte yanan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye binasına dev Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astırdı.

Başkan Şimşek, Azerin ve gençler, anı fotoğrafı çektirdi.



