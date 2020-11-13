Azerbaycan'ın zaferini bayraklı atlayışla kutladılar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, sevinçle karşılandı.

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) tarafından düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları, yaklaşık 800 rakımlı Yassıtepe'den Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yaptı.

Kleopatra Plajı'nda açılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanına iniş yapıldı.

Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere, Azerbaycan'da yaşanan olaylardan dolayı dünyaya bir mesaj göndermek istediklerini söyledi.

Azerbaycan ve Türk kardeşliğini pekiştirmek için ALTAV'ın da bir organizasyon yaptığını dile getiren Yücel, "Dünyaya bir mesaj göndermek adına, burada 2 devlet, tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Ergün Ulu ise zaferin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bize bu güzel zaferi yaşatan Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan selam olsun. Gökyüzünden herkese selamlar ilettik." ifadesini kullandı.



