Azerbaycan’ın verdiği şehitlerin sayısı 71 oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın güncellenen listesine göre, Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan çetişmelerde şihet olan askerlerin sayısı 71’e çıktı.
Yeni Akit Ankara
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın güncellenen listesine göre, Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan çatışmalarda şehit olanların sayısı 71’e yükseldi. Savunma Bakanlığı’nın bugün güncellediği listeye göre, çarpışmalarda şehadet şerbeti içen kardeş Azerbaycan askerlerinin sayısı 21 arttı.