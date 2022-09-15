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Dünya Azerbaycan’ın verdiği şehitlerin sayısı 71 oldu
Dünya

Azerbaycan’ın verdiği şehitlerin sayısı 71 oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın güncellenen listesine göre, Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan çetişmelerde şihet olan askerlerin sayısı 71’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:35:00 -
Azerbaycan’ın verdiği şehitlerin sayısı 71 oldu

Yeni Akit  Ankara

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın güncellenen listesine göre, Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan çatışmalarda şehit olanların sayısı 71’e yükseldi. Savunma Bakanlığı’nın bugün güncellediği listeye göre, çarpışmalarda şehadet şerbeti içen kardeş Azerbaycan askerlerinin sayısı 21 arttı.

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