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Aktüel Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi sevinçle karşılandı
Aktüel

Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:20:14 -
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi sevinçle karşılandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, sevinçle karşılandı.

Bir grup Azerbaycanlı, Reşadiye Mahallesi'nde sevinç konvoyu düzenledi.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, önce İstiklal Marşı'nı ardından da Azerbaycan'ın milli marşını okudu.

Grup adına konuşan Elshan Mammadkhanov, Karabağ'a ayak basabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik, dans gösterileriyle sona erdi.

Kutlamaya ilçedeki taksi esnafının yanı sıra, Ülkü Ocakları ve vatandaşlar da eşlik etti.

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