Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı

SİVAS (AA) - Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de sevinçle karşılandı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması, Sivaslıları sevindirdi.

Emekli İbrahim Yokuş, Azerbaycan'ın zaferinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını söyleyen Yokuş, "Allah'a şükürler olsun ki Türk milleti zafere ulaştı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın her zaman yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan yıllardır bunu bekliyordu, büyük bir zafere ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş oldu. Azerbaycan ordusunu başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Ümit Güleç de Azerbaycan'ın yıllardır haklı bir mücadele verdiğini ifade etti.

Türk milletinin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Güleç, "Azerbaycan Allah'a şükür üstünlüğünü sağladı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Biz iki devlet, bir milletiz." diye konuştu.

Lise öğrencisi İsmail Kızık ise Azerbaycan'ın başarısının Türk halkı olarak kendilerini de sevindirdiğini dile getirdi.

Azerbaycan'a destek mesajı veren Kızık, "Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz. İki devlet, tek milletiz. Allah'ın izniyle her şeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fevzi Anıl da Türkiye'nin Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayarak "Bu mücadele de hep yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan için umutlarımızı hiçbir zaman tüketmedik. Azerbaycan'ın coşkusuna bizler de ortak oluyoruz. Türk gençliği olarak Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Niğde

Niğde'de yaşayan vatandaşlar da Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi mutlulukla karşıladı.

Kandemir Gökçay, Azerbaycan'ı kazandığı zaferden dolayı kutlayarak "Şimdiye kadar çabaladı, uğraştı, sonunda muradına erdi. Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Tüm kardeşlerimizi kutluyorum." dedi.

Azerbaycan'ı kazandığı zaferden dolayı tebrik eden Rahmi Canbolat da "Allah, nerede Müslüman varsa onun yardımcısı olsun. Azerbaycan'ı tebrik ediyorum. 83 yaşındayım, bu yaşta sevinçten oynayasım geliyor. Allah vatanımıza göz dikenlere fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de de Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarının sevinci yaşanıyor.



Emekli Mehmet Ceylan, elde edilen zafer ve sonundaki ateşkesin Azerbaycan için çok önemli olduğunu belirtti.



Ateşkese uyulması halinde bölge halkının da mutlu olacağını ifade eden Ceylan, "Bu, herkesin yararına olur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar elde edilen sonuçtan memnun oldum. Haksız bir işgal vardı, inşallah bu işgal son bulur." dedi.



Esnaf Musa Koç da 30 yıldır işgal altında olan topraklarının Azerbaycan ordusu tarafından geri alınmasını sevinçle karşıladığını vurgulayarak "Bir Türk olarak mutluyum. Biz onlardan biriyiz onlar da bizden biri. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı mutluluktan daha çok mutluluk duydum" diye konuştu.



Ev hanımı Emine Koçak da bir Müslüman ve Türk olarak Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu, elde ettiği zaferden de mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Koçak, "Türk milletine bu yakışır. Müslüman Türk halkına bu yakışır. Azerbaycan bizim kardeşimiz, din kardeşimiz. Çok seviniyorum." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta da Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması sevinçle karşılandı.

Kubilay Yiğiter, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kazanılan zaferle özgürlüğüne kavuşmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yiğiter, "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferini kutluyorum, inşallah daim olacak. O bölgede Ermenistan gerekli dersi çıkartmıştır, hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Ali İhsan Şahin de Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından çok memnun olduklarını belirterek "İnşallah bundan sonra devamlı özgür kalacak. Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Hasan Hüseyin Arslan ise yıllardır esaret altında kalan Karabağ'ın, zaferle özgürlüğüne kavuşmasından mutlu olduklarını belirterek yüce Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını dileğini söyledi.

- Kırıkkale

Kırıkkaleli vatandaşlar da Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer ve işgal altındaki topraklarını geri almasını mutlulukla karşıladı.

Kentte yaşayan Iraklı Türkmen İbrahim Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve onları desteklediklerini söyledi.

Rahman, "Biz tek milletimiz ve elhamdülillah Müslüman'ız. Allah'ın izniyle hepimiz iyi günde, kötü günde birlikte olacağız. Türkiye herkese sahip çıkıyor, herkese destek oluyor. Kim olursa olsun. Yeter ki Müslüman olsun. Türkiye kimseyi yalnız bırakmaz. Kim olursa olsun destek olur, sahip çıkar." diye konuştu.

Esnaf Yaşar Seki ise Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını geri almasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Azerbaycan'la iki devlet tek millet olduklarını vurgulayan Seki, "Her zaman Azerbaycan'ımızın yanındayız, destekliyoruz. Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir." dedi.

- Kayseri

Kayserili vatandaşlar da Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferden ve işgal altındaki topraklarını geri almasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Esnaf Mehmet İpek, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını işgalden kurtararak kazandığı zaferden dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet bir millet olduğunu ve Karabağ bölgesindeki gelişmeleri her gün takip ettiğini belirten İpek, "Tekrar Azerbaycan'ın aldığı zaferi kutluyorum. Orası zaten Azerbaycan halkının kendi topraklarıydı. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Emekli Yaşar Eyüpoğlu ise bu süreçte Azerbaycan'ın galip gelmesi için tek yürek olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın işgalci ve katliamcı bir devlet olduğun dile getiren Eyüpoğlu, "30 senedir işgal altındaki topraklar kurtarıldı ve halk da feraha kavuştu. Orası Azerbaycan'ın öz toprakları. Bu süreçte Azerbaycan'ın galip gelmesi için tek yürek olduk. Hocalı katliamı unutulmadı. Ateşkes anlaşması yaptıkları halde Ermeniler sivilleri vurdu. Batı bunu görmezden geldi." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Efekan Koçak da haberlerden ve sosyal medyadan Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek "Bu süreçte her zaman yüreğim kardeşlerimizle beraberdi. Güzel bir zafer elde ettiler. Azerbaycan işgal etmedi, kendisinin olanı aldı." diye konuştu.